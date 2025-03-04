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Костюм Тимоти Шаламе на красной дорожке «Оскара» высмеяли в сети

Пользователи сети раскритиковали наряд актера для кинопремии «Оскар»

Пользователи сети подняли на смех франко-американского актера Тимоти Шаламе на красной дорожке кинопремии «Оскар» из-за наряда. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media

29-летний артист посетил церемонию в желтом костюме люксового бренда Givenchy, состоящем из пиджака и джинсовых брюк. На размещенных кадрах видно, что наряд дополнен шелковой рубашкой того же цвета и черными ботинками. Кроме того, можно заметить, что в качестве аксессуаров звезда «Дюны» выбрал золотые браслеты, массивные кольца и ожерелье.

Читатели портала удивились внешнему виду знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под материалом.

«Должно быть, он очень уверен в себе, раз носит такое», «Он выглядит нелепо», «Похож на яичный желток», «Ощущение, что он собирается на выпускной», «Если вы выбираете костюм от модного бренда, убедитесь, что он подходит вам», — высказывались они.

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