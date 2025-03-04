Костюм Тимоти Шаламе на красной дорожке «Оскара» высмеяли в сети

«Должно быть, он очень уверен в себе, раз носит такое», «Он выглядит нелепо», «Похож на яичный желток», «Ощущение, что он собирается на выпускной», «Если вы выбираете костюм от модного бренда, убедитесь, что он подходит вам», — высказывались они.