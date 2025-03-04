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79-летняя оскароносная актриса заявила о своей слепоте со сцены

Голди Хоун призналась, что потеряла зрение из-за катаракты
Эндрю Гарфилд и Голди Хоун
Эндрю Гарфилд и Голди ХоунИсточник: Legion-Media.ru

Обладательница «Оскара» актриса Голди Хоун призналась, что испытывает проблемы со зрением. На слова артистки обратило внимание издание Newsweek.

79-летняя Хоун должна была вручать одну из статуэток на церемонии вручения премии «Оскар», а ее партнером был Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука. В какой-то момент актриса прервала свою речь, потому что не смогла дочитать текст по суфлеру. В итоге обращение пришлось завершить Гарфилду.

«Дорогой, ты не мог бы это прочитать для меня? Кажется, я сама не смогу… Я совершенно слепая», — заявила она и улыбнулась.

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Известно, что актриса долгое время страдает от катаракты — помутнения хрусталика глаза, которое вызывает различные степени расстройства зрения вплоть до его утраты. Хоун и Гарфилд объявляли победителя в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». На протяжении всего процесса Эндрю поддерживал актрису, держа ее за руку.