79-летняя оскароносная актриса заявила о своей слепоте со сцены

79-летняя Хоун должна была вручать одну из статуэток на церемонии вручения премии «Оскар», а ее партнером был Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука. В какой-то момент актриса прервала свою речь, потому что не смогла дочитать текст по суфлеру. В итоге обращение пришлось завершить Гарфилду.