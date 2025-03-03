Эдриана Броуди осудили за выплюнутую в свою девушку жвачку на «Оскаре»

Еще, отмечает Syracuse.com, некоторые пользователи посчитали несправедливым получение Броуди «Оскара 2025». Сайт заявляет, что если бы в категории «Лучшая мужская роль» на минувшей премии победил Тимоти Шаламе, то звезда «Дюны» бы побил рекорд Броуди как самый молодой обладатель премии в этой номинации.