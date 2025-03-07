«Клинер» — триллер/боевик категории B, даже не пытающийся притвориться чем-то большим. Исполнительница главной роли Дэйзи Ридли, которую зрители знают прежде всего по трем выпускам «Звездных войн», не демонстрирует особых драматических талантов, зато у нее все отлично с харизмой: актриса умеет не только привлекать зрительское внимание, едва появившись на экране, но и удержать его на протяжении достаточного времени.