О чем фильм «Клинер»
Джои когда-то уволили из армии за драку, и теперь она работает клинером — болтаясь на невероятной высоте, моет снаружи окна принадлежащего энергетической компании небоскреба. Топ-менеджмент корпорации подобных ей сотрудников за людей не считает, непосредственный начальник героине хамит (она, впрочем, отвечает), но нездоровая рабочая атмосфера — не единственная проблема, с которой сталкивается Джои.
Ее уже взрослого брата-аутиста Майкла регулярно выгоняют из интернатов; после очередного такого случая ему приходится сидеть в лобби небоскреба, дожидаясь, пока у сестры кончится смена. По стечению обстоятельств именно в этот день группа экотеррористов совершает нападение на компанию. Джои приходится вспомнить боевые навыки и заняться спасением брата (а заодно и топ-менеджеров).
Зачем смотреть
«Клинер» — триллер/боевик категории B, даже не пытающийся притвориться чем-то большим. Исполнительница главной роли Дэйзи Ридли, которую зрители знают прежде всего по трем выпускам «Звездных войн», не демонстрирует особых драматических талантов, зато у нее все отлично с харизмой: актриса умеет не только привлекать зрительское внимание, едва появившись на экране, но и удержать его на протяжении достаточного времени.
Братско-сестринские отношения добавляют истории человечности, экшен снят сдержанно, но довольно бодро, а тот факт, что главная героиня занимается скалолазанием, дает авторам возможность пару раз пощекотать нервы даже зрителям, не страдающим боязнью высоты.
Еще одним бонусом можно считать появление Клайва Оуэна в роли главы зеленых террористов; правда, этот персонаж (простите за спойлер) довольно быстро выбывает из игры — его заменяют на утрированного и гораздо более скучного антагониста.
Почему можно не смотреть
Все недостатки, присущие экшенам категории B, у «Клинера» тоже имеются. Характеры куцые, диалоги по большей части функциональные, в финале создатели картины отдаляются от триллера и приходят к лаконичному, но довольно банальному побоищу. Натяжек предостаточно (в здании десятки этажей, но Джои регулярно застревает за окном именно на том, где разворачиваются события).
Наконец, придется признать, что сам небоскреб был использован авторами не в полную силу. Понятно, что трюков вроде тех, которые Том Круз выполнял на Бурдж-Халифе в «Протоколе Фантом», от «Клинера» ждать не приходится, все же бюджет не тот.
Тем не менее, сцен, эффектно показывающих высоту, на которой приходится действовать главной героине, могло быть побольше. Открывающий картину флешбэк — еще совсем маленькая Джои пытается выбраться из царящей дома нездоровой атмосферы и оказывается на подоконнике, где сидит, болтая ногами над городом, — так и остается самым запоминающимся из подобных эпизодов.