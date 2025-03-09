Тем не менее, определенные параллели между лентами все же можно провести. Перкинс по-прежнему не умеет работать с актерами и любит громоздить друг на друга персонажей и ситуации, выстраивая довольно шаткие конструкции. «Собиратель» хотя бы старался быть сновидческим фильмом, так что на допущения, натяжки и лишние элементы можно было закрыть глаза.