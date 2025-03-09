О чем фильм «Обезьяна»
Братья-близнецы Хэл и Билл (обоих играет Тео Джеймс), воспитываемые матерью-одиночкой, обнаруживают среди вещей, оставшихся от отца (тот якобы вышел за сигаретами и не вернулся), заводную обезьяну с барабаном. Довольно быстро дети замечают, что если покрутить ключ и заставить игрушку воспользоваться ее музыкальным инструментом, кто-то поблизости умрет. Избавившись от няни и пары родственников, мальчики осознают, что столкнулись с жутким артефактом, и бросают обезьяну в старый колодец.
Проходит четверть века, Хэл и Билл, с детства с трудом терпевшие друг друга, полностью прекращают общение. Но родственные связи придется восстановить, когда обнаружится, что игрушка как-то выбралась из колодца и снова начала убивать.
Зачем смотреть
«Обезьяна» — треш-комедия, кровавые сцены которой наверняка найдут поклонников среди любителей хорроров. Осгуд Перкинс, в прошлом году выпустивший нашумевшего «Собирателя душ», в новом фильме самозабвенно рубит, крошит и взрывает человеческую плоть. Собственного эпизодического персонажа кинематографист буквально превращает в фарш; причем Перкинс не ограничивается словесным описанием ситуации — он считает нужным продемонстрировать аудитории получившуюся мясную кашу.
Впрочем, Осгуд демонстрирует презрение не только по отношению к персонажу, которого играет, но и к потенциальной фан-базе «Обезьяны». В фильме есть группа чирлидерш, с восторженным улюлюканьем ошивающихся на местах гибели людей. Нет никаких сомнений в том, что автор подразумевает зрителей, встречающих аналогичной реакцией экранные смерти. Самой улюлюкающей аудитории это подмигивание наверняка придется по вкусу.
Почему можно не смотреть
А вот поклонников предыдущей ленты Перкинса новая работа вполне может разочаровать. «Собиратель душ» значительную часть хронометража оставался заторможенным сюрреалистичным триллером со своеобычной атмосферой. В случае же с «Обезьяной» ни о какой атмосфере речи вообще не идет, да и темп у картины совсем другой.
Тем не менее, определенные параллели между лентами все же можно провести. Перкинс по-прежнему не умеет работать с актерами и любит громоздить друг на друга персонажей и ситуации, выстраивая довольно шаткие конструкции. «Собиратель» хотя бы старался быть сновидческим фильмом, так что на допущения, натяжки и лишние элементы можно было закрыть глаза.
«Обезьяна» сделана более топорно; без хулигана Рики и его предельно нелепой смерти точно можно было обойтись, но Перкинс зачем-то вводит в действие еще и его мать. Между тем, единственным отличительным свойством этого семейства является желание обоих выглядеть как участники группы Ramones в середине 1970-х.
Напоследок стоит отметить, что «Обезьяна» — продюсерская работа Джеймса Вана, одного из кинематографистов, определивших образ современного мейнстрим-хоррора. Как и многие другие ленты, к которым приложил руку Ван, картина Перкинса не просто оставляет лазейку для сиквела, а прямо-таки указывает на проторенную дорогу к продолжению — или даже нескольким.