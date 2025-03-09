Особенно обидно то, что художественный потенциал в истории есть. Елена Север создала очень интересный образ конструктора Филатовой — редкий случай, когда хорошо, что актриса еще и продюсер ленты. Ради нее на эпизоды не поскупились. Ее героиня мучительно тоскует по мужу, вспоминает, как они вместе смотрели культовый фильм физиков-ядерщиков «9 дней одного года». И вместе с тем ее безотчетно тянет к мужественному командиру подлодки. Они ругаются по работе, но он тоже смотрит на нее с волнением. Но — служба, но — любимая, на самом деле, семья (совсем не раскрыта жена Живцова, а ведь это главный человек в жизни офицера). Умелое развитие этих неразрешимых отношений позволило бы вывести картину на подлинно художественный уровень, а не просто эффектный патриотический техноэкшен.