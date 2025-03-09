О чем фильм «Северный полюс»
1962-й, год Карибского кризиса. СССР и США находятся на пике ядерного противостояния. Американские ракеты, размещенные на базах в Турции, имеют подлетное время в два раза короче советских. Сократить разрыв можно через Северный полюс, но для этого нужны средства доставки. Экспериментальная подлодка К-3, впервые оснащенная ядерным двигателем, успешно проходит ходовые испытания подо льдами, однако ее командиру, капитану второго ранга Живцову этого мало. Он требует подняться на перископную глубину, но из-за несовершенства приборов происходит авария, в результате гибнет человек.
Тем не менее, Живцов полагает, что риск был оправдан — в боевых условиях такой опыт будет нужен. Командование флота решает поручить рисковому, но способному командиру небывалую миссию — поход на Северный полюс с целью демонстрации вероятному противнику возможности пуска оттуда ядерных ракет. На подводное судно, требующее значительных доработок, присылают женщину-ядерщицу. Еще один отряд ученых отправляют на полярную станцию для корректировки курса корабля — навигационных приборов, способных работать подо льдом, еще не придумали. Все это превращает миссию Живцова в почти невыполнимую.
Зачем смотреть
«Северный полюс» Александра Котта — зрелищное, драматичное и душевное кино о жизни и работе подводников и конструкторов, создававших одну из важнейших сил ядерной триады, атомный подводный флот. Подвиг К-3 в свое время изменил баланс сил и фактически предотвратил Третью мировую войну.
Создатели картины не поскупились на эффектные кадры с подводным крейсером во льдах Арктики, умело нагнетают напряжение по мере развития событий. Основную нагрузку держит исполнитель главной роли Андрей Мерзликин, чрезвычайно убедительный в противоречивой роли сосредоточенного на службе офицера, которому не хватает времени на любимую семью и приходится рисковать людьми ради выполнения задачи.
Не менее героическую и вместе с тем лирико-трагическую ноту привносит разработчица ядерной установки Филатова (Елена Север), потерявшая на этой работе любимого мужа, схватившего смертельную дозу облучения. Еще один яркий, даже несколько эксцентричный персонаж получился у Евгения Миронова — конструктор самого корабля, выступающий против безрассудного похода на недоделанном, по сути, судне, но готовый пожертвовать жизнью ради выполнения задачи и спасения экипажа.
Важно, что в картине не только эффектно показана эпичная техника и полярные приключения. Затронута и сложная тема флотских семей, которые часто оказываются обделены вниманием мужей и отцов. Маленькую дочь капитана Живцова Лизу блестяще сыграла юная актриса Анастасия Екатеринчева, ее героиня и обожает отца, и гордится им, и скучает — и может бросить в лицо горькое обвинение.
Почему можно не смотреть
Фильму про подводников трагически не хватает глубины. Не нарисованной подводной, а драматургической — важные темы только затронуты, но не раскрыты. Многие драматичные эпизоды поданы как бы вскользь. Фильм похож на очень красивую, но реконструкцию по мотивам реальных событий. Почти не показан героический экипаж подлодки — а ведь за этот поход целых трое его членов получили звания Героев. Экипаж остается массовкой, ни одной полноценной роли второго плана и лишь один эпизодник, оставшийся даже без имени. Ну а что — старпом он и в Арктике старпом.
Особенно обидно то, что художественный потенциал в истории есть. Елена Север создала очень интересный образ конструктора Филатовой — редкий случай, когда хорошо, что актриса еще и продюсер ленты. Ради нее на эпизоды не поскупились. Ее героиня мучительно тоскует по мужу, вспоминает, как они вместе смотрели культовый фильм физиков-ядерщиков «9 дней одного года». И вместе с тем ее безотчетно тянет к мужественному командиру подлодки. Они ругаются по работе, но он тоже смотрит на нее с волнением. Но — служба, но — любимая, на самом деле, семья (совсем не раскрыта жена Живцова, а ведь это главный человек в жизни офицера). Умелое развитие этих неразрешимых отношений позволило бы вывести картину на подлинно художественный уровень, а не просто эффектный патриотический техноэкшен.
Вспомним, что лучший фильм об армии — «Офицеры» — на самом деле о трагическом любовном треугольнике, любви к жене друга, которая проходит лейтмотивом через всю картину. А подвиги, выигранные войны и блистательные генеральские карьеры — только фон для чувств. Поэтому фильм и работает уже много десятилетий, и будет работать всегда.
Еще один великий фильм о военной службе, так же, как и «Северный полюс», посвященный Северному флоту, — «Торпедоносцы» Арановича. Картина вообще по большей части состоит из бытовухи, дружеских, товарищеских, семейных отношений. Мучительного треугольника, конечно. И насколько же пронзительно выглядит на этом фоне боевая работа героев, их трагическая гибель в бою.