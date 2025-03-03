Режиссер «Нюрнберга» и «Легенды №17» надеется поработать с Юрой Борисовым

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев, снявший фильмы «Экипаж», «Легенда № 17», считает «Анору» прекрасной историей с достойной актерской работой и надеется в будущем поработать с номинированным на «Оскар» Юрой Борисовым. Об этом режиссер сообщил ТАСС.
Фильм режиссера Шона Бэйкера «Анора» (2024) роли в котором исполнили российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, удостоился главной премии «Оскар», одержав победу в номинации «Лучший фильм».
«Я думаю, это здорово, что Юра попал в список лучших, в оскаровскую номинацию. Мне кажется, что оценка работы Борисова заключается именно в том, что он оказался в числе номинантов — первый актер в российской киноиндустрии, таких прецедентов не было до этого. Конечно, очень интересно было бы с ним поработать. Мы несколько раз встречались на пробах, был разговор о совместном проекте, но пока не складывалось. А что будет дальше, не знаю. Время покажет», — сказал он.
Лебедев добавил, что «Анора» — хороший фильм, прекрасная история с достойной актерской работой.
«Но назвать ее выдающейся я бы не решился. Во всяком случае это не то кино, которое я бы назвал своим любимым. Но это не значит, что она не имеет права на существование», — сказал он, добавив, что история кино знает немало примеров, когда картины получали призы случайно, а затем уходили в небытие. В то же время другие фильмы, считавшиеся аутсайдерами, со временем оказывались на главенствующих местах, как, например, «Головокружение» Хичкока или «Некоторые любят погорячее» Билли Уайлдера.
Премьера «Аноры» состоялась в 2024 году на Каннском фестивале (Франция). По сюжету кинокартины молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).