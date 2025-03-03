Режиссер «Нюрнберга» и «Легенды №17» надеется поработать с Юрой Борисовым

«Я думаю, это здорово, что Юра попал в список лучших, в оскаровскую номинацию. Мне кажется, что оценка работы Борисова заключается именно в том, что он оказался в числе номинантов — первый актер в российской киноиндустрии, таких прецедентов не было до этого. Конечно, очень интересно было бы с ним поработать. Мы несколько раз встречались на пробах, был разговор о совместном проекте, но пока не складывалось. А что будет дальше, не знаю. Время покажет», — сказал он.