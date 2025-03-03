Екатерина Стриженова вспомнила о съемках с Юрой Борисовым

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова заявила, что гордится триумфом фильма «Анора» на «Оскаре».
Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера покорил престижную церемонию «Оскар», получив пять золотых статуэток, включая главную награду за лучший фильм.
Особого внимания заслуживает участие в проекте российских актеров, среди которых выделяется Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. По словам Стриженовой, которая знакома с Борисовым еще со съемок в картине «У каждого своя война», — это настоящий взлет в карьере.
«15 лет назад мы снимались вместе у Зиновия Ройзмана в картине “У каждого своя война”, Юра был совсем мальчиком и играл шпану замоскворецкую. А сегодня он взлетел выше всех!» — написала в телеграм-канале Екатерина Стриженова.
В звездном составе «Аноры» также приняли участие Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. На церемонии награждения сам Роберт Дауни-мл. отметил выдающуюся работу Юры Борисова, что, безусловно, увидели миллионы зрителей по всему миру.
«Наш русский артист Юра Борисов номинирован на “Оскар” за лучшую мужскую роль второго плана! Если вам кто-то из кинематографической братии скажет, что “никогда об этом не мечтал” — он соврет», — добавила актриса.