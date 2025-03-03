Екатерина Стриженова вспомнила о съемках с Юрой Борисовым

Особого внимания заслуживает участие в проекте российских актеров, среди которых выделяется Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. По словам Стриженовой, которая знакома с Борисовым еще со съемок в картине «У каждого своя война», — это настоящий взлет в карьере.