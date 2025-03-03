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Сыгравшая в «Аноре» Дарья Екамасова прокомментировала победу фильма на «Оскаре»

Актриса исполнила в фильме роль матери одного из главных героев
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова

Триумф кинокартины «Анора» режиссера Шона Бэйкера на премии «Оскар» стал большой радостью для всех, кто работал над этой лентой. Об этом 3 марта заявила в беседе с «Известиями» сыгравшая в фильме актриса Дарья Екамасова.

Знаменитость исполнила в фильме роль матери одного из главных героев, которого играл Марк Эйдельштейн.

«Это большая радость для всех нас. Пока еще сложно осознать, что произошло. Спасибо всем, кто за нас болел!» — сказала она.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе 2 марта. «Анора» получила награду в номинации «Лучший фильм» и статуэтки за лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж фильма и лучшую режиссуру.

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В этот же день стало известно, что американский актер Киран Калкин получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль». В этой категории номинантом также был российский актер Юра Борисов за роль в «Аноре».

Ранее учитель Юры Борисова рассказал, чего не хватило артисту для победы на «Оскаре».