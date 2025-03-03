Сыгравшая в «Аноре» Дарья Екамасова прокомментировала победу фильма на «Оскаре»

Триумф кинокартины «Анора» режиссера Шона Бэйкера на премии «Оскар» стал большой радостью для всех, кто работал над этой лентой. Об этом 3 марта заявила в беседе с «Известиями» сыгравшая в фильме актриса Дарья Екамасова.
Знаменитость исполнила в фильме роль матери одного из главных героев, которого играл Марк Эйдельштейн.
«Это большая радость для всех нас. Пока еще сложно осознать, что произошло. Спасибо всем, кто за нас болел!» — сказала она.
Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе 2 марта. «Анора» получила награду в номинации «Лучший фильм» и статуэтки за лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж фильма и лучшую режиссуру.
В этот же день стало известно, что американский актер Киран Калкин получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль». В этой категории номинантом также был российский актер Юра Борисов за роль в «Аноре».
Ранее учитель Юры Борисова рассказал, чего не хватило артисту для победы на «Оскаре».