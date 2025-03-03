Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда за 2024 год

Список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года возглавил Дуэйн Джонсон. Об этом сообщает издание Forbes.
По данным источника, за год Джонсон заработал 88 млн долларов после вычета налогов. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Николь Кидман с заработком в 31 млн долларов.
В топ актеров с самыми большими гонорарами также вошли Райан Рейнольдс (85 млн долларов), Кевин Харт (81 млн), Джерри Сайнфелд (60 млн), Хью Джекман (50 млн), Брэд Питт (42 млн), Джордж Клуни (31 млн), Адам Сэндлер и Уилл Смит (по 26 млн).
Издание уточняет, что при подсчетах учитывались проекты, в которых голливудские знаменитости выступали в качестве режиссеров, актеров или продюсеров.