Со времен Агаты Кристи известно, что пассажирский поезд может стать интересной площадкой для создания захватывающей истории. Небольшие купе и тесные коридоры могут создать условия для изобретательного экшена или, наоборот, для более тесного социального контакта между людьми. Раскроем сюжет фильмов, действие которых происходит в железнодорожных вагонах.
1. «Красный шелк»
Приключенческий шпионский боевик совместного производства России и Китая вышел в прокат 20 февраля 2025 года. Съемки «Красного шелка» проходили в Ленинградской области, Пскове, на льду Байкала и в киностудии в Поднебесной. Сюжет повествует о бывшем царском секретном агенте Николае Гарине (Милош Бикович), оказавшемся в заключении в китайской тюрьме. Ему предлагают вернуться домой, но с условием, что он сопроводит иностранных делегатов, которые везут ценные документы.
Послы едут комфортабельным поездом по Транссибирской магистрали и стараются сохранить свое присутствие в тайне. Тем не менее происходит убийство, бумаги похищают и только Гарин в состоянии разобраться в происходящем.
События фильма «Красный шелк» происходят и в других локациях, а действие не зациклено только на расследовании в экспрессе. Одна из особенностей картины — то, что большинство сложных трюков актеры выполняли самостоятельно. Также стоит сказать, что несмотря на некоторые параллели с реальными историческими событиями, боевик основан на выдуманной истории.
2. «Убийство в Восточном экспрессе»
Экранизация одного из самых известных произведений Агаты Кристи, снятая Кеннетом Браной, который также исполнил главную роль — знаменитого сыщика Эркюля Пуаро. Кроме Браны в проекте участвует множество голливудских звезд, таких как Джонни Депп, Уиллем Дефо, Мишель Пфайффер, Джуди Денч и другие.
Сюжет «Убийства в Восточном экспрессе» во многом повторяет оригинальный роман. Действие происходит в начале XX века в роскошном поезде, следующем в Стамбул. На борту собралась очень пестрая компания, включающая в себя семью аристократов, доктора, гувернантку, бизнесмена, а также частного детектива Пуаро.
В разгар путешествия на рельсы сходит снежная лавина, и состав теряет возможность двигаться дальше. В эту же ночь происходит загадочное убийство американца Рэтчета (Джонни Депп). Эркюль Пуаро берется за расследование загадочного дела. По мнению большинства, картина получилась зрелищной и атмосферной, и хотя финал известен, смотреть все равно интересно, и интрига держит до самого конца.
3. «Быстрее пули»
Пока существует «Джон Уик», сложно снять боевик с перестрелками, который смог бы удивить зрителя. Комедийный экшен «Быстрее пули» и не пытается переплюнуть серию с Киану Ривзом и вместо этого концентрирует внимание на других аспектах — харизматичных персонажах и общем безумии происходящего.
Сюжет получился запутанным и повествует о наемнике по прозвищу Божья Коровка (Брэд Питт). Он подменяет своего коллегу в одном, казалось бы, простом деле: нужно сесть в скоростной экспресс и украсть чемодан с деньгами. Но уже на месте выясняется, что поезд полон разнообразных киллеров, и они так или иначе связаны с коварным боссом мафии по имени Белая Смерть. В общем, все составляющие лихого и одновременно забавного кино присутствуют.
4. «Купе номер 6»
Работа Юры Борисова в роуд-муви финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» стала одной из причин, почему Шон Бэйкер взял актера в «Анору». Фильм рассказывает историю молодой студентки из Финляндии (Сейди Хаарла), которая едет из Москвы в Мурманск, чтобы изучить древние петроглифы. В поезде попутчиком Лоры становится гопник Леха (Борисов), пьянеющий с каждым километром пути.
Лора пытается прорваться сквозь равнодушие проводников и грязные вагоны в поисках подходящего места, но терпит неудачу. В итоге всю дорогу до пункта назначения герои фильма едут вместе, постепенно открываясь друг другу. Суровый работяга оказывается романтиком, а серьезная финка — чрезвычайно страстной натурой. Драма в 2021 году стала обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля.
5. «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»
Постановщик с самым узнаваемым художественным стилем Уэс Андерсон в 2007 году снял трагикомедию, в которой главные герои оказываются в поезде, но его путь лежит через индийскую пустыню Тар. Фрэнсис (Оуэн Уилсон), Питер (Эдриан Броуди) и Джек (Джейсон Шварцман) — три совершенно разных, внешне и по характеру ничем не похожих, брата. После смерти отца они не разговаривали целый год, но в итоге старший Фрэнсис задается целью объединить «компоненты» своей разрозненной семьи.
Братья едут в красочных вагонах, постоянно выясняя отношения и попадая в разнообразные ситуации. Актерское трио в фильме «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» вызывает одновременно и смех, и слезы.
6. «Полярный экспресс»
В мультфильме Роберта Земекиса главный герой — мальчик Крис, который не верит в Санта-Клауса. В ночь перед Рождеством прямо напротив его дома останавливается волшебный «Полярный экспресс» и проводник приглашает героя поехать на Северный полюс, чтобы познакомиться с Сантой. В поезде мальчик встречает других ребят, которые находятся в предвкушении праздника и волшебства. Но дорога будет непростой и полной препятствий.
Образы основных персонажей — Криса, кондуктора и Санта-Клауса — воплотил Том Хэнкс. Это стало возможно благодаря оцифровке движений актера. Для 2004 года использование таких технологий было настоящим прорывом. В целом можно сказать, что «Полярный экспресс» до сих пор способен дарить праздничное настроение и веру в сказку.