Сюжет получился запутанным и повествует о наемнике по прозвищу Божья Коровка (Брэд Питт). Он подменяет своего коллегу в одном, казалось бы, простом деле: нужно сесть в скоростной экспресс и украсть чемодан с деньгами. Но уже на месте выясняется, что поезд полон разнообразных киллеров, и они так или иначе связаны с коварным боссом мафии по имени Белая Смерть. В общем, все составляющие лихого и одновременно забавного кино присутствуют.