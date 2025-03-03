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Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американской журналистки

Актер отказался считать себя «секретным оружием» режиссера Шона Бэйкера

Российский актер Юра Борисов, который был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора», ответил на провокационный вопрос американской журналистки. На это обратило внимание издание Super.ru.

Во время беседы с артистом ведущая ABC спросила Борисова о том, что он думает о сравнении его с оружием.

«Режиссер Шон Бэйкер обычно говорит, что вы русский Райан Гослинг и его секретное оружие», — сказала она. В ответ на это актер заявил, что он человек.

«Я не знаю, я не оружие, я человек», — сказал он.

Ранее стало известно, что Шон Бейкер установил рекорд на премии «Оскар», получив четыре статуэтки за фильм «Анора», в котором сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и другие российские актеры.

Шон Бэйкер
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