Михалков: качество «Аноры» подтвердило качество «Оскара»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Качество кинокартины американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», получившей «Оскар» в номинации «Лучший фильм», подтвердило сегодняшнее качество этой кинопремии. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил режиссер, народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ, Герой труда РФ Никита Михалков.
Ранее режиссер в разговоре с ТАСС назвал фильм «плохим» и отметил, что не понимает, почему вокруг него столько шума.
«Качество этой картины подтвердило качество “Оскара” сегодня», — сказал Михалков в ответ на просьбу прокомментировать победу киноленты на «Оскаре».
В мае 2024 года кинолента «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля. Позже фильм получил три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards. В картине снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов.