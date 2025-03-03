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Михалков: качество «Аноры» подтвердило качество «Оскара»

Так режиссер ответил на просьбу прокомментировать победу киноленты
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: PersonaStars

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Качество кинокартины американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», получившей «Оскар» в номинации «Лучший фильм», подтвердило сегодняшнее качество этой кинопремии. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил режиссер, народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ, Герой труда РФ Никита Михалков.

Ранее режиссер в разговоре с ТАСС назвал фильм «плохим» и отметил, что не понимает, почему вокруг него столько шума.

«Качество этой картины подтвердило качество “Оскара” сегодня», — сказал Михалков в ответ на просьбу прокомментировать победу киноленты на «Оскаре».

В мае 2024 года кинолента «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля. Позже фильм получил три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards. В картине снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов.

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