Драмеди Шона Бейкера «Анора», где снялись российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, стала триумфатором прошедшей оскаровской церемонии, получив пять статуэток, включая приз в категории «Лучший фильм». Юра не получил персональную награду, но это не помешало ему радоваться за все победные номинации «Аноры».
Кажется, наши «анорики», Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, вовсю освоились в Голливуде. Они непринужденно смотрелись на красных дорожках и афтепати, активно болели за Шона Бейкера и Майки Мэдисон в торжественном зале театра Dolby и даже чуть не украли золотую статуэтку. Мы собрали самые яркие и трогательные моменты с нашими актерами во время 97-й церемонии вручения премии «Оскар».
Похищение Оскара
Еще перед церемонией Юра Борисов и Марк Эйдельштейн устроили шуточную фотосессию для USA Today, во время которой сделали вид, что собираются стащить гигантскую статуэтку «Оскара». Любовь зрителей они точно украли!
Заботливый муж Юра Борисов
На красной дорожке Юра Борисов появился вместе с женой, актрисой Анной Шевчук, и не стеснялся заботливо расправлять подол ее платья, чем размягчил сердца всех даже самых строгих зрителей премии во всем мире.
И вы только посмотрите, с какой любовью Юра смотрит на супругу.
Тот самый момент: стойко принять поражение, искренне радоваться триумфу коллег
Юра с женой и Марк в зале заняли места рядом с друг другом, мило шептались и эмоционально переглядывались, словно предчувствуя предстоящие победы «Аноры».
Главный момент всего «Оскара» для русскоязычной аудитории: победителя в номинации «Лучший актер второго плана» объявляет Роберт Дауни-мл. Юра уступает место достойному сопернику Кирану Калкину, снявшемуся в фильме «Настоящая боль». Но получает похвалу и поддержку от самого «Железного человека». Ты в правильном месте, Юра!
А вот Юра и Марк вскакивают со своих мест, чтобы поздравить режиссера «Аноры» Шона Бейкера, одержавшего победу в номинации «Лучший монтаж».
Эйдельштейна переполняют эмоции, а Юра большую часть церемонии проводит с вот таким сияющим лицом.
Команда фильма только что услышала о том, что «Анора» — лучший фильм «Оскара 2025»:
Торжественный момент — Шон Бейкер, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и вся команда «Аноры» на сцене кинотеатра Dolby получают награду за «Лучший фильм», закрывая церемонию.
Дарья Екамасова с «Оскаром»: из первых рук!
После «Оскара»
Следом за церемонией — традиционная вечеринка журнала Vanity Fair, куда Борисов снова приходит в сопровождении супруги. Шевчук выбирает платье «под гжель» — и немедленно становится звездой красной дорожки. Элегантный русский стиль побеждает.
А вот и финал дня: Борисов и Эйдельштейн и не думают расслабляться — пускаются в пляс на афтепати «Оскара 2025» под хит «Тату».