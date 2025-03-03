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«Анорики» покорили Голливуд: лучшие моменты с российскими актерами на «Оскаре»

Собрали самые трогательные, волнительные и смешные моменты с российскими актерами из «Аноры» на оскаровской церемонии 2025
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн поздравляют Шона Бэйкера на "Оскаре 2025"
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн поздравляют Шона Бэйкера на "Оскаре 2025"Источник: AP

Драмеди Шона Бейкера «Анора», где снялись российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, стала триумфатором прошедшей оскаровской церемонии, получив пять статуэток, включая приз в категории «Лучший фильм». Юра не получил персональную награду, но это не помешало ему радоваться за все победные номинации «Аноры».

Кажется, наши «анорики», Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, вовсю освоились в Голливуде. Они непринужденно смотрелись на красных дорожках и афтепати, активно болели за Шона Бейкера и Майки Мэдисон в торжественном зале театра Dolby и даже чуть не украли золотую статуэтку. Мы собрали самые яркие и трогательные моменты с нашими актерами во время 97-й церемонии вручения премии «Оскар».

Похищение Оскара

Еще перед церемонией Юра Борисов и Марк Эйдельштейн устроили шуточную фотосессию для USA Today, во время которой сделали вид, что собираются стащить гигантскую статуэтку «Оскара». Любовь зрителей они точно украли!

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

Заботливый муж Юра Борисов

На красной дорожке Юра Борисов появился вместе с женой, актрисой Анной Шевчук, и не стеснялся заботливо расправлять подол ее платья, чем размягчил сердца всех даже самых строгих зрителей премии во всем мире.

Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна ШевчукИсточник: Legion-Media.ru

И вы только посмотрите, с какой любовью Юра смотрит на супругу.

Тот самый момент: стойко принять поражение, искренне радоваться триумфу коллег

Юра с женой и Марк в зале заняли места рядом с друг другом, мило шептались и эмоционально переглядывались, словно предчувствуя предстоящие победы «Аноры».

Марк Эйдельштейн, Анна Шевчук, Юра Борисов
Марк Эйдельштейн, Анна Шевчук, Юра Борисов

Главный момент всего «Оскара» для русскоязычной аудитории: победителя в номинации «Лучший актер второго плана» объявляет Роберт Дауни-мл. Юра уступает место достойному сопернику Кирану Калкину, снявшемуся в фильме «Настоящая боль». Но получает похвалу и поддержку от самого «Железного человека». Ты в правильном месте, Юра!

А вот Юра и Марк вскакивают со своих мест, чтобы поздравить режиссера «Аноры» Шона Бейкера, одержавшего победу в номинации «Лучший монтаж».

Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Шон Бейкер
Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Шон Бейкер

Эйдельштейна переполняют эмоции, а Юра большую часть церемонии проводит с вот таким сияющим лицом.

Юра Борисов
Юра Борисов

Команда фильма только что услышала о том, что «Анора» — лучший фильм «Оскара 2025»:

Победа «Аноры»
Победа «Аноры»

Торжественный момент — Шон Бейкер, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и вся команда «Аноры» на сцене кинотеатра Dolby получают награду за «Лучший фильм», закрывая церемонию.

Команда фильма "Анора" на "Оскаре 2025"
Команда фильма "Анора" на "Оскаре 2025"

 Дарья Екамасова с «Оскаром»: из первых рук!

Дарья Екамасова
Дарья Екамасова

После «Оскара»

Следом за церемонией — традиционная вечеринка журнала Vanity Fair, куда Борисов снова приходит в сопровождении супруги. Шевчук выбирает платье «под гжель» — и немедленно становится звездой красной дорожки. Элегантный русский стиль побеждает. 

Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна ШевчукИсточник: Jamie McCarthy/WireImage

А вот и финал дня: Борисов и Эйдельштейн и не думают расслабляться — пускаются в пляс на афтепати «Оскара 2025» под хит «Тату».