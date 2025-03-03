Кажется, наши «анорики», Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, вовсю освоились в Голливуде. Они непринужденно смотрелись на красных дорожках и афтепати, активно болели за Шона Бейкера и Майки Мэдисон в торжественном зале театра Dolby и даже чуть не украли золотую статуэтку. Мы собрали самые яркие и трогательные моменты с нашими актерами во время 97-й церемонии вручения премии «Оскар».