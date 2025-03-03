Умерла актриса из «Рима» Феллини Элеонора Джорджи

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни. Как напоминает газета La Repubblica, ее актерская карьера насчитывала почти полвека.
Хотя одна из первых ролей совсем молодой Джорджи была в фильме Федерико Феллини «Рим» (Roma, 1972), где ее имени нет даже в титрах, прославилась она ролями в комедийных картинах Карло Вердоне. Актриса снималась также у Дамиано Дамиани, Лилианы Кавани, дуэта итальянских комедиографов Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи.
В ее богатой фильмографии есть участие в итало-немецкой экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (Cuore di cane, 1976, в немецком прокате «Почему лает господин Бобиков?»), где она играет служанку Зину в квартире профессора Преображенского.
В 1980-х годах Джорджи называли соперницей Орнеллы Мути. И именно ее Джорджи сняла в своем режиссерском дебюте «Мужчины и женщины, правда и ложь»(Uomini & donne, amori & bugie) в 2003 году.
Актриса в ноябре 2023 года сообщила в одном из телешоу о своем тяжелом онкологическом заболевании.