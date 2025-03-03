Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса из «Рима» Феллини Элеонора Джорджи

Ей был 71 год
Элеонора Джорджи
Элеонора ДжорджиИсточник: Legion-Media.ru

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни. Как напоминает газета La Repubblica, ее актерская карьера насчитывала почти полвека.

Хотя одна из первых ролей совсем молодой Джорджи была в фильме Федерико Феллини «Рим» (Roma, 1972), где ее имени нет даже в титрах, прославилась она ролями в комедийных картинах Карло Вердоне. Актриса снималась также у Дамиано Дамиани, Лилианы Кавани, дуэта итальянских комедиографов Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи.

В ее богатой фильмографии есть участие в итало-немецкой экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (Cuore di cane, 1976, в немецком прокате «Почему лает господин Бобиков?»), где она играет служанку Зину в квартире профессора Преображенского.

В 1980-х годах Джорджи называли соперницей Орнеллы Мути. И именно ее Джорджи сняла в своем режиссерском дебюте «Мужчины и женщины, правда и ложь»(Uomini & donne, amori & bugie) в 2003 году.

Актриса в ноябре 2023 года сообщила в одном из телешоу о своем тяжелом онкологическом заболевании.