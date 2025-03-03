Деми Мур не смогла сдержать эмоций после проигрыша на «Оскаре»

Знаменитость была номинирована в категории «Лучшая актриса» за работу в фильме «Субстанция», однако в итоге награду отдали Майки Мэдисон за роль в ленте «Анора». Во время объявления победителя 62-летняя артистка не смогла скрыть эмоций и выглядела разочарованной. По словам журналистов, Мур сидела в зале с недовольным лицом и позже остальных стала аплодировать коллеге.