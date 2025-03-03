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Деми Мур не смогла сдержать эмоций после проигрыша на «Оскаре»

Актрису Деми Мур засняли с недовольным лицом после победы Майки Мэдисон
Деми Мур на церемонии вручения премии «Оскар»
Деми Мур на церемонии вручения премии «Оскар»Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Деми Мур не смогла сдержать эмоций после проигрыша на 97-й премии «Оскар». Об этом сообщает издание New York Post.

Знаменитость была номинирована в категории «Лучшая актриса» за работу в фильме «Субстанция», однако в итоге награду отдали Майки Мэдисон за роль в ленте «Анора». Во время объявления победителя 62-летняя артистка не смогла скрыть эмоций и выглядела разочарованной. По словам журналистов, Мур сидела в зале с недовольным лицом и позже остальных стала аплодировать коллеге.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бэйкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика».

Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее Холли Берри и Эдриан Броуди спустя 22 года вновь поцеловались на премии «Оскар».