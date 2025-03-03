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Борисов и Эйдельштейн станцевали на вечеринке после «Оскара» под хит «Тату»

Российские актеры посетили вечеринку после церемонии награждения премии «Оскар»

Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн станцевали на афтепати «Оскара» под хит группы «Тату». Видео опубликовано в одном из Telegram-каналов.

В ролике Юра Борисов и Марк Эйдельштейн с другими гостями вечеринки танцуют под песню All The Things She Said поп-группы «Тату». Борисов запечатлен в белой рубашке и черном брючном костюме, а его коллега — в рубашке и брюках.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», однако в итоге награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее актер Роберт Дауни-мл. похвалил Юру Борисова и заявил, что его ждет большое будущее.