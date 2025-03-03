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Деми Мур пришла на вечеринку «Оскара» в золотом платье с глубоким декольте

Голливудская актриса вышла в свет в откровенном наряде

Голливудская актриса Деми Мур вышла в свет в платье с экстремальным декольте. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

62-летняя Деми Мур появилась на вечеринке Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Актрису сопровождали ее дочери Румер, Таллула и Скаут Уиллис.

На красной дорожке артистка предстала в золотом макси-платье с глубоким декольте Gucci, под которое не стала надевать бюстгальтер. Образ знаменитости завершили Christian Louboutin и украшения Boucheron. Деми Мур уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Деми Мур была номинирована в категории «Лучшая актриса» за работу в фильме «Субстанция», однако в итоге награду отдали Майки Мэдисон за роль в ленте «Анора».

Во время объявления победителя 62-летняя актриса не смогла скрыть эмоций и выглядела разочарованной. По словам журналистов, Деми Мур сидела в зале с недовольным лицом и позже остальных стала аплодировать коллеге.