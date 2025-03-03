Деми Мур пришла на вечеринку «Оскара» в золотом платье с глубоким декольте

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Деми Мур была номинирована в категории «Лучшая актриса» за работу в фильме «Субстанция», однако в итоге награду отдали Майки Мэдисон за роль в ленте «Анора».