Учитель Юры Борисова рассказал, чего не хватило артисту для победы на «Оскаре»

Российскому актеру Юре Борисову не хватило удачи и стечения обстоятельств, чтобы получить «Оскар». Об этом aif.ru заявил учитель Борисова, народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М. С. Щепкина Владимир Бейлис.
«Искусство — такое дело. Здесь должна быть еще и удача, и стечение обстоятельств», — сказал Бейлис на вопрос о том, почему Борисову не удалось победить в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
Собеседник aif.ru отметил, что актер, как и многие другие студенты, мечтал об известности и об «Оскаре».
«Конечно, мечтал. Все они мечтают. Я эти мечты приветствую», — добавил Бейлис.
Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». Однако награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».
Ранее фотографирующая свои туфли на кинопремии жена Борисова стала мемом.