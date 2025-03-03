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Учитель Юры Борисова рассказал, чего не хватило артисту для победы на «Оскаре»

Народный артист России Владимир Бейлис заявил, что Борисов мечтал об известности и об «Оскаре»
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Российскому актеру Юре Борисову не хватило удачи и стечения обстоятельств, чтобы получить «Оскар». Об этом aif.ru заявил учитель Борисова, народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М. С. Щепкина Владимир Бейлис.

«Искусство — такое дело. Здесь должна быть еще и удача, и стечение обстоятельств», — сказал Бейлис на вопрос о том, почему Борисову не удалось победить в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Собеседник aif.ru отметил, что актер, как и многие другие студенты, мечтал об известности и об «Оскаре».

«Конечно, мечтал. Все они мечтают. Я эти мечты приветствую», — добавил Бейлис.

Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». Однако награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее фотографирующая свои туфли на кинопремии жена Борисова стала мемом.