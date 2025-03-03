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Зои Кравиц появилась на вечеринке «Оскара» в платье с глубоким вырезом на спине

Актриса Зои Кравиц пришла на вечеринку «Оскара» в платье с вырезом на ягодицах

Голливудская актриса Зои Кравиц показала голые ягодицы на вечеринке Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Karwai Tang/WireImage
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

36-летняя Кравиц позировала на красной дорожке в черном облегающем платье с вырезом на ягодицах, которое было украшено стразами. Актриса также надела туфли на каблуках, массивный браслет, кольца и серьги. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в гладкий пучок с прядями у лица.

30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.