Зои Кравиц появилась на вечеринке «Оскара» в платье с глубоким вырезом на спине

Голливудская актриса Зои Кравиц показала голые ягодицы на вечеринке Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Фото опубликованы на сайте Just Jared.
36-летняя Кравиц позировала на красной дорожке в черном облегающем платье с вырезом на ягодицах, которое было украшено стразами. Актриса также надела туфли на каблуках, массивный браслет, кольца и серьги. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в гладкий пучок с прядями у лица.
30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.
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