Зои Кравиц появилась на вечеринке «Оскара» в платье с глубоким вырезом на спине

36-летняя Кравиц позировала на красной дорожке в черном облегающем платье с вырезом на ягодицах, которое было украшено стразами. Актриса также надела туфли на каблуках, массивный браслет, кольца и серьги. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в гладкий пучок с прядями у лица.