Холли Берри и Эдриан Броуди спустя 22 года вновь поцеловались на премии «Оскар»

Холли Берри и Эдриан Броуди снова поцеловались на церемонии вручения премии «Оскар» — 22 года спустя.
Впервые звезды поцеловались в 2003 году, когда Берри вручала коллеге золотую статуэтку «Оскар» за роль в фильме «Пианист». Броуди тогда от радости притянул актрису к себе и страстно поцеловал ее в губы.
Спустя 22 года звезда фильма «Женщина-кошка» решила ответить своему коллеге, который вновь получил награду за лучшую мужскую роль. Берри подошла к Броуди и первым делом извинилась перед его возлюбленной Джорджиной Чепмэн.
«Прости, Джорджина, но я должна это сделать», — заявила 58-летняя актриса.
Затем она обвила шею артиста руками и страстно поцеловала его в губы. 51-летний актер сначала сильно удивился, а потом решил подыграть коллеге. Чепмэн в этот момент рассмеялась и похлопала.
Позже Берри разместила в личном блоге видео с их поцелуем и призналась, что просто обязана была это сделать.
«Сюрприз, Эдриан Броуди! Я должна была отомстить!» — заявила она.
В 2017 году в одном из телешоу Берри признавалась, что в 2003 году не знала, что коллега ее поцелует на «Оскаре». Она объяснила, что этого не было в сценарии церемонии.
Она также призналась, что не помнит, каким был их поцелуй, потому что была шокирована происходящим.