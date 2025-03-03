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Холли Берри и Эдриан Броуди спустя 22 года вновь поцеловались на премии «Оскар»

В 2003 году актер поцеловал свою коллегу прямо на сцене, когда получал награду за роль в фильме «Пианист»

Холли Берри и Эдриан Броуди снова поцеловались на церемонии вручения премии «Оскар» — 22 года спустя.

Холли Берри и Эдриан Броуди поцеловались на "Оскаре 2025"
Холли Берри и Эдриан Броуди поцеловались на "Оскаре 2025"

Впервые звезды поцеловались в 2003 году, когда Берри вручала коллеге золотую статуэтку «Оскар» за роль в фильме «Пианист». Броуди тогда от радости притянул актрису к себе и страстно поцеловал ее в губы.

Спустя 22 года звезда фильма «Женщина-кошка» решила ответить своему коллеге, который вновь получил награду за лучшую мужскую роль. Берри подошла к Броуди и первым делом извинилась перед его возлюбленной Джорджиной Чепмэн.

«Прости, Джорджина, но я должна это сделать», — заявила 58-летняя актриса.

Затем она обвила шею артиста руками и страстно поцеловала его в губы. 51-летний актер сначала сильно удивился, а потом решил подыграть коллеге. Чепмэн в этот момент рассмеялась и похлопала.

Позже Берри разместила в личном блоге видео с их поцелуем и призналась, что просто обязана была это сделать.

«Сюрприз, Эдриан Броуди! Я должна была отомстить!» — заявила она.

Эдриан Броуди и Холли Берри на 75-й церемонии «Оскар» (2003)
Эдриан Броуди и Холли Берри на 75-й церемонии «Оскар» (2003)Источник: Legion-Media.ru

В 2017 году в одном из телешоу Берри признавалась, что в 2003 году не знала, что коллега ее поцелует на «Оскаре». Она объяснила, что этого не было в сценарии церемонии.

Она также призналась, что не помнит, каким был их поцелуй, потому что была шокирована происходящим.

Напомним, Эдриан Броуди на прошедшей 97-ой церемонии вручения премии «Оскар» получил награду в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Бруталист».