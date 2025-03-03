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Дочь Джонни Деппа появилась на «Оскаре» в «голом» платье

Актриса Лили-Роуз Депп пришла на «Оскар» в прозрачном наряде

Актриса и модель Лили-Роуз Депп вышла в свет в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз ДеппИсточник: Legion-Media

25-летняя знаменитость стала гостьей 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла 3 марта в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на красной дорожке в черном прозрачном макси-платье Chanel Haute Couture из кружева, украшенном пайетками. При этом дочь Джонни Деппа не стала надевать бюстгальтер.

Модель завершила наряд цепочкой с бриллиантовым кулоном, браслетом и атласными туфлями на каблуках. Визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.

Ранее фотографирующая свои туфли на «Оскаре» жена Борисова стала мемом.