Дочь Джонни Деппа появилась на «Оскаре» в «голом» платье

25-летняя знаменитость стала гостьей 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла 3 марта в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на красной дорожке в черном прозрачном макси-платье Chanel Haute Couture из кружева, украшенном пайетками. При этом дочь Джонни Деппа не стала надевать бюстгальтер.