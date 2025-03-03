Режиссер «Аноры» установил рекорд на премии «Оскар»

В 1954 году режиссер и продюсер Уолт Дисней также получил четыре премии «Оскар» за один вечер. В отличие от нового рекорда Бэйкера, в случае Диснея все награды были присуждены за разные картины — «Живая пустыня» («Лучший документальный фильм»), «Аляскинский эскимос» («Лучший короткометражный документальный фильм»), «Страна медведей» («Лучший короткометражный фильм»), «Гудение, свист, звон и гул» («Лучший короткометражный анимационный фильм»).