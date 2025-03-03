Актриса прервала Эдриана в тот момент, когда он давал интервью, и привлекла его к себе, повторив тем самым их знаменитый поцелуй 2003 года. 22 года назад Броуди, получавший свою первую оскаровскую награду из рук Холли, неожиданно заключил ее в объятия и страстно поцеловал. Что ж, повторный поцелуй был счастливым, ведь Эдриан Броуди второй раз в жизни выиграл золотую статуэтку в номинации «Лучший актер» за роль в «Бруталисте».