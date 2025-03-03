Триумф «Аноры»
Картина выиграла в пяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж» — все эти награды забрал со сцены автор ленты Шон Бэйкер, став первым человеком, получившим четыре «Оскара» за один фильм.
Кроме того, «Анора» принесла первый «Оскар» Майки Мэдисон, обошедшей таких серьезных номинанток как Деми Мур, Фернанда Торрес, Синтиа Эриво и Карла София Гаскон.
Не удалось «Аноре» одержать победу лишь в одной своей номинации — статуэтку за «Лучшую мужскую роль второго плана» могли присудить Юре Борисову, первому российскому актеру, номинированному на «Оскар». Награда досталась Кирану Калкину за работу в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль».
Разочарование Деми Мур и шутки про «Субстанцию»
После победы Деми Мур на «Золотом глобусе» и премии Гильдии киноактеров США большинство прогнозистов сходились во мнении, что звезда «Субстанции» одержит победу и на «Оскаре». Очевидно, что этого ждала и сама 62-летняя актриса — на вручении «Глобусов» Мур произнесла трогательную речь о том, что до работы над фильмом Корали Фаржа и не надеялась, что когда-либо получит признание профессиональной публики.
Однако на церемонии «Оскар» вручили Майки Мэдисон за роль в «Аноре», для которой это также стало первой победой и первой номинацией на премию. Зрители церемонии отмечают, что в момент объявления победительницы Мур выглядела разочарованно. А в соцсетях стали шутить, что проигрыш актрисы в пользу 25-летней Мэдисон напоминает сюжет «Субстанции» про «более молодую версию».
Тем не менее, смелая работа Деми Мур, сыгравшей стареющую голливудскую кинозвезду Элизабет Спаркл, решившуюся на смертельно опасный эксперимент со своим телом, запомнится зрителям надолго. Шокирующую сцену в ванной разыграл и ведущий Конан О’Брайен — видеопародия появилась в самом начале представления. В отрывке из боди-хоррора Корали Фаржа героиня Деми Мур вколола себе инъекцию, после чего из ее тела вылез ведущий для проведения торжественной церемонии.
Адам Сэндлер, нарушивший дресс-код
Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, 58-летний Адам Сэндлер может позволить себе все — даже заявиться на торжественную церемонию вручения главной кинонаграды в толстовке и шортах. Разумеется, провокация была спланирована — все для того, чтобы ведущий Конан О’Брайен обратил внимание на неподобающий вид Сэндлера со сцены.
О’Брайен заметил, что комик выглядит словно «игрок в онлайн-покер в 2 часа ночи», на что Сэндлер ответил, что ему неважно, как он выглядит, поскольку он — хороший человек. «Если мой внешний вид оскорбителен для тебя, я покину зал!» — заключил актер, пригласив всех присоединиться к нему для игры в баскетбол и обняв на прощание Тимоти Шаламе.
Слезы и поцелуи
97-я церемония вручения премии «Оскар» отличалась особенным эмоциональным накалом. Звезды плакали в зале и на сцене, крепко обнимались, а некоторые из них даже целовались. Самым ярким поцелуем «Оскара 2025» стал поцелуй-цитата Эдриана Броуди и Холли Берри.
Актриса прервала Эдриана в тот момент, когда он давал интервью, и привлекла его к себе, повторив тем самым их знаменитый поцелуй 2003 года. 22 года назад Броуди, получавший свою первую оскаровскую награду из рук Холли, неожиданно заключил ее в объятия и страстно поцеловал. Что ж, повторный поцелуй был счастливым, ведь Эдриан Броуди второй раз в жизни выиграл золотую статуэтку в номинации «Лучший актер» за роль в «Бруталисте».
А вот Зои Салдана, получившая премию как лучшая актриса за роль адвоката в картине «Эмилия Перес», так расчувствовалась, что не смогла сдержать слез. На сцене исполнительница поблагодарила мужа «с красивыми волосами», вспомнила бабушку и отметила, что она первая американка доминиканского происхождения, получившая «Оскар».
Еще один трогательный момент связан с Голди Хоун, вышедшей на сцену объявлять победителя в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». 79-летняя актриса попросила коллегу по сцене Эндрю Гарфилда прочитать название фильма-победителя, ведь сама она очень плохо видит из-за катаракты. При этом, Гарфилд наговорил Голди столько теплых слов, что она до слез растрогалась.
Музыкальный червь и танцующая Маргарет Куолли
Оскаровские музыкальные номера могут похвастаться не только отшлифованной постановкой, но и юмором. Например, Песчаный червь из «Дюны» Дени Вильнева, принявший участие в музыкальном номере ведущего «Оскара» Конана О’Брайена, наверняка станет одним из героев постоскаровских мемов. Да, обычно Шаи-Хулуд предпочитает пустыню, но в этот вечер он бодро наигрывал на фортепиано и на арфе, и даже принарядился, надев бабочку.
А во время трибьют-номера, посвященного бондиане и фильмам про Джеймса Бонда, актриса Маргарет Куолли устроила на сцене танцевальный перфоманс, появившись в красном платье с разрезом. Выступление настолько впечатлило зрителей, что о Маргарет уже поговаривают как о новой девушке агента 007.
Русские на «Оскаре» и наш герой Юра Борисов
Неважно, что Юру Борисова, номинированного на премию в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», обошел Киран Калкин. Юра все равно, лучезарно улыбаясь, вышел на оскаровскую сцену в составе команды «Аноры», выигравшей главный приз. И это не все! О нем десятки раз писала зарубежная пресса, он великолепно смотрится на красной дорожке, особенно вместе с красавицей женой Анной Шевчук, а его номинация стала в некотором роде феноменом.
Роберт Дауни-мл., вручавший приз, отдельно похвалил Борисова, заметив, что у него «большое будущее». В целом, Юра и Марк Эйдельштейн уже стали своими в Голливуде. Настолько, что даже залихватски пытались шутливо «утащить» гигантскую оскаровскую статую на Голливудском бульваре.
Культовые воссоединения
Нашлось на «Оскаре» и место ностальгии. Изабелла Росселлини прибыла на церемонию в эффектном бархатном наряде синего цвета, явно намекающем на ее роль в культовом «Синем бархате». А сопровождала актрису, номинированную на лучшую женскую роль второго плана, Лора Дерн. В совместном появлении кинодив считывается не только дружеский жест, но и дань памяти недавно ушедшему из жизни Дэвиду Линчу.
А к финалу церемонии на сцене появились Мег Райан и Билли Кристал, сыгравшие пару влюбленных в мелодраме «Когда Гарри встретил Салли» 1989 года. Именно они объявили «Анору» как победителя в главной номинации «Лучший фильм»!