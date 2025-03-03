Экс-возлюбленная Канье Уэста пришла на «Оскар» в прозрачном «волосатом» платье

Экс-возлюбленная Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс, вышла в свет в прозрачном «волосатом» платье. Фото опубликовано на сайте Page Six.
35-летняя знаменитость стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Бывшая девушка Уэста выбрала для мероприятия абсолютно прозрачное платье Dilara Findikoglu, украшенное настоящими волосами. При этом модель не стала надевать белье. Актриса дополнила образ бежевыми замшевыми лодочками и париком с длинными темными волосами. Ей сделала макияж в нюдовых тонах.
Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.
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