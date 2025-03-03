Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-возлюбленная Канье Уэста пришла на «Оскар» в прозрачном «волосатом» платье

Актриса Джулия Фокс пришла на вечеринку в необычном наряде

Экс-возлюбленная Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс, вышла в свет в прозрачном «волосатом» платье. Фото опубликовано на сайте Page Six.

Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Legion-Media
Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Legion-Media.ru

35-летняя знаменитость стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Бывшая девушка Уэста выбрала для мероприятия абсолютно прозрачное платье Dilara Findikoglu, украшенное настоящими волосами. При этом модель не стала надевать белье. Актриса дополнила образ бежевыми замшевыми лодочками и париком с длинными темными волосами. Ей сделала макияж в нюдовых тонах.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.