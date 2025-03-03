Экс-возлюбленная Канье Уэста пришла на «Оскар» в прозрачном «волосатом» платье

35-летняя знаменитость стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Бывшая девушка Уэста выбрала для мероприятия абсолютно прозрачное платье Dilara Findikoglu, украшенное настоящими волосами. При этом модель не стала надевать белье. Актриса дополнила образ бежевыми замшевыми лодочками и париком с длинными темными волосами. Ей сделала макияж в нюдовых тонах.