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Звезда «Макрона» показала архивные фото со своей свадьбы

Актриса Ольга Медынич поздравила супруга Джемала Тетруашвили с годовщиной свадьбы
Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, фото: соцсети
Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериалов «Макрон» и «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич показала подписчикам фото со своей свадьбы. Актриса опубликовала архивные кадры в соцсетях и поздравила супруга Джемала Тетруашвили с годовщиной.

«Девять лет. Джемал Джемалович, когда я познакомилась с тобой, вообще не знала, что существует это имя. А теперь не понимаю, как тебя можно было назвать по-другому. Едем дальше, чешем спины, мечтаем», — написала артистка.

Медынич и Тетруашвили познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У супругов нет общих детей. Медынич воспитывает 11-летнего сына Дмитрия от оператора Владимира Вечкилева, а у Тетруашвили есть 16-летняя дочь София от первого брака.

Актриса говорила в шоу «Наедине со всеми», что быстро смогла подружиться с падчерицей, а ее супруг легко нашел общий язык со своим пасынком. По словам звезды, ей повезло встретить достойного человека после развода. Артистка рассталась с отцом первенца через несколько месяцев после родов, не давая публичных комментариев на эту тему.