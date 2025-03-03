Звезда «Макрона» показала архивные фото со своей свадьбы

Звезда сериалов «Макрон» и «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич показала подписчикам фото со своей свадьбы. Актриса опубликовала архивные кадры в соцсетях и поздравила супруга Джемала Тетруашвили с годовщиной.
«Девять лет. Джемал Джемалович, когда я познакомилась с тобой, вообще не знала, что существует это имя. А теперь не понимаю, как тебя можно было назвать по-другому. Едем дальше, чешем спины, мечтаем», — написала артистка.
Медынич и Тетруашвили познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У супругов нет общих детей. Медынич воспитывает 11-летнего сына Дмитрия от оператора Владимира Вечкилева, а у Тетруашвили есть 16-летняя дочь София от первого брака.
Актриса говорила в шоу «Наедине со всеми», что быстро смогла подружиться с падчерицей, а ее супруг легко нашел общий язык со своим пасынком. По словам звезды, ей повезло встретить достойного человека после развода. Артистка рассталась с отцом первенца через несколько месяцев после родов, не давая публичных комментариев на эту тему.