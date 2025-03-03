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Фотографирующая свои туфли на «Оскаре» жена Борисова стала мемом

Жена актера Борисова Анна фотографировала свои туфли на красной дорожке «Оскара»

Жена актера Юры БорисоваАнна Шевчук, фотографировала свои туфли на красной дорожке «Оскара» и стала мемом. Издание Super.ru опубликовало кадры в своем Telegram-канале.

34-летняя актриса стояла на красной дорожке и снимала свои туфли Manolo Blahnik с декорированной пряжкой, не замечая, как перед ней берут интервью у звезд. Жена Юры Борисова была одета в белое макси-платье Antonio Grimaldi с открытыми плечами, которое было украшено прозрачными кристаллами, и колье. Визажист сделал ей макияж с красной помадой, а стилист уложил волосы на одну сторону.

Анна Шевчук фотографирует туфли
Анна Шевчук фотографирует туфли

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», однако в итоге награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее сообщалось, что актриса Зои Салдана расплакалась на премии «Оскар».