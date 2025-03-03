Фотографирующая свои туфли на «Оскаре» жена Борисова стала мемом

Жена актера Юры Борисова, Анна Шевчук, фотографировала свои туфли на красной дорожке «Оскара» и стала мемом. Издание Super.ru опубликовало кадры в своем Telegram-канале.
34-летняя актриса стояла на красной дорожке и снимала свои туфли Manolo Blahnik с декорированной пряжкой, не замечая, как перед ней берут интервью у звезд. Жена Юры Борисова была одета в белое макси-платье Antonio Grimaldi с открытыми плечами, которое было украшено прозрачными кристаллами, и колье. Визажист сделал ей макияж с красной помадой, а стилист уложил волосы на одну сторону.
3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», однако в итоге награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».
Ранее сообщалось, что актриса Зои Салдана расплакалась на премии «Оскар».