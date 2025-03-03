Фотографирующая свои туфли на «Оскаре» жена Борисова стала мемом

34-летняя актриса стояла на красной дорожке и снимала свои туфли Manolo Blahnik с декорированной пряжкой, не замечая, как перед ней берут интервью у звезд. Жена Юры Борисова была одета в белое макси-платье Antonio Grimaldi с открытыми плечами, которое было украшено прозрачными кристаллами, и колье. Визажист сделал ей макияж с красной помадой, а стилист уложил волосы на одну сторону.