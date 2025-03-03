Однако оказалось, что жених изменял невесте. Катя застала его со стюардессой, когда они вместе летели в Россию. Сразу после прилета девушка сбежала от жениха, при этом водитель такси собирался напоить ее, но она дала отпор и угнала его машину. Через некоторое время героиня оказалась в караоке-баре, где познакомилась с Лехой Данилиным, который защитил ее от преследователей и неадекватного хозяина клуба Демьяна. Спустя несколько часов после знакомства молодой человек предложил Кате пожениться, чтобы обеспечить ее безопасность. Леха действовал не только из благородства: он сразу влюбился в девушку. Ей пришлось согласиться, чтобы избежать опасности.