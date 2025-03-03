Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» вредным для детей

Певцов заявил, что сейчас прокатное удостоверение может получить любое кино, если оно не нарушает УК РФ. По его мнению, сейчас выходит много «чудовищных» фильмов для детей, которые не имеют отношения ни к семейному кино, ни к искусству вообще. Артист отметил, что такие картины набирают в прокате из-за ностальгических образов.