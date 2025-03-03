Эмигрировавший в США Бурковский публично поздравил жену с днем рождения

«Моя дорогая и любимая заюша! Ну вот тебе и … опять 18. Смешно, что это действительно так. Ты самая красивая на свете. Самая добрая. Самая умная. Самая порядочная. Самая смешная. И, конечно, самая молодая. Моя любовь к тебе безгранична. Продолжай стремиться, продолжай учиться, продолжай реализовывать себя. Знай, ты самая крутая. Я тебя очень люблю. Дети присоединяются», — написал шоумен.