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Эмигрировавший в США Бурковский публично поздравил жену с днем рождения

Андрей Бурковский трогательно обратился к супруге в ее день рождения
Эмигрировавший в США Бурковский публично обратился к жене: "Продолжай учиться"
Эмигрировавший в США Бурковский публично обратился к жене: "Продолжай учиться"Источник: www_gazeta_ru

Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский публично обратился к жене. Артист поздравил супругу с днем рождения и поделился в соцсетях семейными фото.

«Моя дорогая и любимая заюша! Ну вот тебе и … опять 18. Смешно, что это действительно так. Ты самая красивая на свете. Самая добрая. Самая умная. Самая порядочная. Самая смешная. И, конечно, самая молодая. Моя любовь к тебе безгранична. Продолжай стремиться, продолжай учиться, продолжай реализовывать себя. Знай, ты самая крутая. Я тебя очень люблю. Дети присоединяются», — написал шоумен.

Пара 16 лет состоит в браке. Они воспитывают 13-летнего сына Максима и 11-летнюю дочь Алису. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

В конце 2022 года шоумен улетел с супругой и детьми в США, они жили в Лос-Анджелесе. А в сентябре 2024 года Ольга Бурковская сообщила в личном блоге о переезде. Жена актера призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.

Ранее актера Актера Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом.