Звезда «А зори здесь тихие» улетела с сыном из России: «Счастье»

Артистка в 2019 году стала матерью. Она родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда говорила в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку танцовщик хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.