Звезда «А зори здесь тихие» улетела с сыном из России: «Счастье»

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова улетела с сыном из России. Актриса рассказала об этом в личном блоге, признавшись, что они отдыхают на Мальдивах.
«Счастье. Кайфуем на море. Больше нечего писать», — отметила знаменитость.
Артистка в 2019 году стала матерью. Она родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда говорила в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку танцовщик хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.
Актриса перестала публиковать фото с мужем и появляться с ним на светских мероприятиях. Звезда делится в соцсетях только моментами из жизни сына. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым, однако звезда не комментирует слухи и не отвечает на вопросы подписчиков о разводе.