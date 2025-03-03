«Пророк. История Александра Пушкина» лидирует в кинопрокате третью неделю подряд

Третье место занял американский фильм «Обезьяна», вышедший на российские экраны 27 февраля, собрав 82,5 млн рублей за уик-энд. Фильм снят по одноименному рассказу Стивена Кинга. Картина повествует о братьях-близнецах, которые нашли загадочную игрушку в виде обезьяны на чердаке. Находка вещи принесла трагические события в их жизни, из-за чего они решают от нее избавиться. Режиссером фильма стал Осгуд Перкинс. В кинокартине сыграли: Тео Джеймс (Хэл Шелборн). Кристиан Конвери (Хэл Шелборн), Татьяна Маслани (Лоис Шелборн), Элайджа Вуд (Тед Хаммерман), Колин О’Брайен (Пит Шелборн) и другие.