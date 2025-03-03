В январе 2025 года состоялась премьера многосерийного детектива Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске». Проект стал популярным, а мы решили рассказать о похожих сериалах. Но сначала раскроем сюжет ироничного детектива с Тимофеем Трибунецвым в главной роли.
1. «Подслушано в Рыбинске»
Действие, что понятно по названию проекта, происходит в Ярославской области, в городе с населением 180 тысяч человек. В центре сюжета — Юрий Мальцев, журналист местной газеты и неудачник. У Мальцева открывается необычный дар, и он начинает предсказывать преступления.
Видения становятся причиной целого ряда неприятностей, которые происходят с Юрием. В том числе его начинают подозревать в нескольких убийствах. Он сбегает и отправляется на поиски настоящих преступников. Юре помогает парень одной из жертв — Саша Ширманов.
«Подслушано в Рыбинске» — это ироничный детективный триллер с участием Тимофея Трибунцева, Рузиля Минекаева, Антона Васильева, Юлии Хлыниной, Михаила Кремера и других известных актеров.
2. «Черная весна»
Егор Меленин (Глеб Калюжный), 17-летний парень по прозвищу Мел, и его друзья проживают в безымянном приморском городке. Их привычный мир рушится, когда подростки находят пару дуэльных пистолетов. Тогда Егору приходит идея: с помощью оружия отомстить обидчику его подруги, в которую Мел влюблен с детства.
В результате Егор, Гена (Никита Кологривый), Киса (Артем Кошман) и Хэнк (Валентин Анциферов) основывают закрытый клуб под названием «Черная весна», в кодексе которого на первом месте стоят честь и справедливость. Но каждая новая дуэль все только усложняет и запутывает, и вот уже всем им грозит смертельная опасность.
Съемки многосерийного фильма режиссеров Сергея Тарамаева, Любови Львовой, Артема Анохина проходили в Коктебеле и Феодосии. Премьера сериала состоялась в 2022 году.
3. «Хороший человек»
В основу сюжета детективного сериала «Хороший человек» легла реальная история ангарского маньяка Михаила Попкова. Но режиссер проекта Константина Богомолова отметил, что в ходе съемок сценарий был изменен, и на Попкова ориентировались в меньшей степени.
Итак, в один провинциальный городок из Москвы приезжает следовательница Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Ее задача — узнать, действительно ли там орудует серийный убийца. В дальнейшем Евгения понимает, что почти каждый в городе хранит свои тайны. Напарником Ключевской становится Иван Крутихин (Никита Ефремов), который тоже совсем не тот, кем кажется.
4. «Консультант»
На дворе 1989 год. В небольшом городе Придонске идет суд над жестоким маньяком, который совершал зверские преступления на протяжении многих лет. На заседание приезжает консультант-психолог Вячеслав Широков (Кирилл Кяро), специализирующийся на отклонениях в поведении людей. Вячеслав выясняет, что за решетку хотят посадить не того — психологический портрет маньяка на соответствует психологическому портрету арестованного. Единственный, кто поддерживает Широкова, — следователь Олег Брагин.
«Консультант» — драматический сериал Алексея Рудакова, в основу которого легли реальные истории. По словам создателей, главным прототипом стал Андрей Чикатило, советский серийный убийца.
5. «Вампиры средней полосы»
Главные герои этого российского сериала — самые настоящие вампиры. Один из них — дед Слава (Юрий Стоянов), который живет в Смоленске уже более тысячи лет. Однажды покой жителей города нарушается, когда в березовой роще находят тела обескровленных парней. Теперь местной вампирской банде предстоит найти убийцу. Вместе с пенсионером Святославом Вернидубовичем делом займутся следовательница Анна (Екатерина Кузнецова, со второго сезона — Анастасия Стежко), врач Жан (Артем Ткаченко) и студент Женя (Глеб Калюжный).
Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел 18 марта 2021 года. А уже год спустя проект стал лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Лучший интернет-сериал хронометражем серии более 24 минут». В новых сериях вампирская семья деда Славы продолжит борьбу с кровопийцами из уральского клана.
6. «Мейр из Исттауна»
Однажды жителей города Исттаун шокирует страшное известие — в лесу убили девушку-подростка, которая недавно родила ребенка. За расследование берется детектив Мейр (Кейт Уинслет), но многие сомневаются в ее компетентности, ведь долгое время героине не удавалось раскрыть дело другой пропавшей. Смерть сына, развод с мужем — эти и другие личные проблемы сопутствуют персонажу Уинслет на протяжении всего повествования.
В мини-сериале «Мейр из Исттауна» снялись Джин Смарт, Джулианна Николсон, Эван Питерс, Гай Пирс и другие. Исполнительница главной роли Кейт Уинслет благодаря детективной драме в 2022 году получила «Золотой глобус».
7. «Большая маленькая ложь»
В калифорнийском городке Монтерей на благотворительном балу происходит страшное убийство. Никто не знает, кто жертва и что конкретно произошло. Вместо того, чтобы сразу ввести зрителя в ход расследования, создатели многосерийного триллера «Большая маленькая ложь» решили отмотать назад и рассказать, как познакомились мамы местных школьников.
Может показаться, что Мадлен (Риз Уизерспун), Селеста (Николь Кидман), Джейн (Шейлин Вудли) и их семьи ведут тихую размеренную жизнь, но у каждой, оказывается, есть свои скелеты в шкафу.
8. «Чужак»
В городке Флинт-Сити находят тело 11-летнего школьника Фрэнки Питерсона, который был жестоко убит в лесу. Первым подозреваемым становится тренер детской бейсбольной команды Терри Мейтленд (Джейсон Бейтман). Против тренера говорят его ДНК и отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления, но Терри доказывает свою невиновность. Следствие, которым руководит детектив Андерсон (Бен Мендельсон), заходит в тупик.
Одним из режиссеров адаптации романа Стивена Кинга «Чужак» выступил Бейтман. Многосерийный фильм вышел на HBO 12 января 2020 года.
9. «Твин Пикс»
В городе на границе США и Канады все не то, чем кажется. И погрузиться в омут тайн провинциального Твин Пикс предстоит агенту ФБР Дейлу Куперу (Кайл МакЛоклен). Первое дело, за которое берется детектив, — жуткое убийство старшеклассницы Лоры Палмер (Шерил Ли). В полицейском участке Купер знакомится с шерифом Гарри Трумэном (Майкл Онткин) и его помощниками Ястребом, Энди и Люси. Вместе они начинают расследование, выясняя, что Лора вела двойную жизнь.
Премьера многосерийного фильма Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста состоялась 8 апреля 1990 года. Впервые на отечественном экране «Твин Пикс» вышел 4 ноября 1993-го. Чем закончился культовый телехит, получивший три сезона, читайте на Кино Mail.