Итак, в один провинциальный городок из Москвы приезжает следовательница Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Ее задача — узнать, действительно ли там орудует серийный убийца. В дальнейшем Евгения понимает, что почти каждый в городе хранит свои тайны. Напарником Ключевской становится Иван Крутихин (Никита Ефремов), который тоже совсем не тот, кем кажется.