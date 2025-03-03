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Эдриан Броуди стал лучшим актером на «Оскаре 2025»

Это вторая награда Американской киноакадемии для актера
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди

Эдриан Броуди, сыгравший главную роль в драме «Бруталист», получил премию «Оскар» как лучший актер на 97-й церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук.

Фильм режиссера Брэйди Корбета рассказывает о венгерском архитекторе Ласло Тоте, который со своей женой эмигрирует из Европы в США в 1947 году. Вскоре герой получает грандиозный заказ, который не только вознесет его на вершину успеха, но и потребует колоссальных жертв.

Это второй «Оскар» Эдриана Броуди — в 2003 году актер был награжден за «Пианиста» Романа Полански.

За победу в номинации «Лучшая мужская роль» также боролись Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).

Ранее российский актер Юра Борисов проиграл Кирану Калкину на «Оскаре 2025».