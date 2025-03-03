Эдриан Броуди стал лучшим актером на «Оскаре 2025»

Фильм режиссера Брэйди Корбета рассказывает о венгерском архитекторе Ласло Тоте, который со своей женой эмигрирует из Европы в США в 1947 году. Вскоре герой получает грандиозный заказ, который не только вознесет его на вершину успеха, но и потребует колоссальных жертв.