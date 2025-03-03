Зои Салдана расплакалась на премии «Оскар»

Зои Салдана удостоилась приза в номинации «Лучшая актриса второго плана» во время 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Награду актриса получила за роль адвоката главы картеля в фильме Жака Одиара «Эмилия Перес».
Выйдя на сцену, Салдана произнесла эмоциональную речь, во время которой не смогла сдержать слез.
Зои почтила память бабушки и поблагодарила свою маму, сказав, что гордится тем, что является ребенком родителей-иммигрантов.
Кроме того, актриса выразила признательность всей команде «Эмилии Перес», а также своему мужу, итальянскому художнику Марко Перего.
Напомним, что в аналогичной мужской номинации — за лучшую мужскую роль второго плана — боролся Юра Борисов, но российский актер не получил награду, уступив победу Кирану Калкину.