Фильм «Анора» с Борисовым выиграл 5 премий «Оскар», став лучшим

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера рассказывает о молодой танцовщице Аноре (Майки Мэдисон), которая знакомится с 21-летним сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн). Молодые люди женятся, однако его родители (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) пытаются расторгнуть этот брак. Для этого они посылают своих людей, среди которых — молчаливый русский парень Игорь (Борисов).