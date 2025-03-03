Фильм «Анора» с Борисовым выиграл 5 премий «Оскар», став лучшим

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера стал триумфатором 97-й церемонии вручения премии «Оскар», победив в пяти номинациях, включая главную: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж».
Всего «Анора» была представлена в шести категориях, проиграв только в одной — за лучшую мужскую роль второго плана для Юры Борисова. Российский актер уступил победу на «Оскаре 2025» Кирану Калкину («Настоящая боль»).
Фильм американского режиссера Шона Бэйкера рассказывает о молодой танцовщице Аноре (Майки Мэдисон), которая знакомится с 21-летним сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн). Молодые люди женятся, однако его родители (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) пытаются расторгнуть этот брак. Для этого они посылают своих людей, среди которых — молчаливый русский парень Игорь (Борисов).
Российские актеры «Аноры» посетили церемонию вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе, которая прошла в ночь на 3 марта, и поднялись на сцену вместе с остальной группой фильма.