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Фильм «Анора» с Борисовым выиграл 5 премий «Оскар», став лучшим

Фильм Шона Бэйкера стал триумфатором «Оскара 2025»
Команда фильма "Анора" на "Оскаре 2025"
Команда фильма "Анора" на "Оскаре 2025"

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера стал триумфатором 97-й церемонии вручения премии «Оскар», победив в пяти номинациях, включая главную: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж».

Всего «Анора» была представлена в шести категориях, проиграв только в одной — за лучшую мужскую роль второго плана для Юры Борисова. Российский актер уступил победу на «Оскаре 2025» Кирану Калкину («Настоящая боль»).

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера рассказывает о молодой танцовщице Аноре (Майки Мэдисон), которая знакомится с 21-летним сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн). Молодые люди женятся, однако его родители (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) пытаются расторгнуть этот брак. Для этого они посылают своих людей, среди которых — молчаливый русский парень Игорь (Борисов).

Российские актеры «Аноры» посетили церемонию вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе, которая прошла в ночь на 3 марта, и поднялись на сцену вместе с остальной группой фильма.