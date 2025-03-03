Деми Мур не получила «Оскар» за роль в «Субстанции». Ее обошла звезда «Аноры»

В фильме актриса исполнила роль стареющей кинозвезды Элизабет Спаркл, которая решается на опасный эксперимент со своим телом. Героиня вводит себе вещество под названием «Субстанция», в результате чего из ее тела на свет появляется ее улучшенная версия — молодая и прекрасная Сью. Однако вскоре девушка начинает отбирать у Элизабет ее жизнь.