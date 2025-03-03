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Деми Мур не получила «Оскар» за роль в «Субстанции». Ее обошла звезда «Аноры»

В номинации за лучшую женскую роль Мур уступила победу Майки Мэдисон
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Деми Мур, исполнившая главную женскую роль в боди-хорроре «Субстанция» режиссера Корали Фаржа, осталась без награды на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Победу в номинации «Лучшая актриса» на «Оскаре 2025» одержала 25-летняя звезда «Аноры» Майки Мэдисон.

Ранее Мур обошла конкуренток на «Золотом глобусе» и ряде других кинопремий. Работа в «Субстанции» принесла актрисе ее первую номинацию на «Оскар».

В фильме актриса исполнила роль стареющей кинозвезды Элизабет Спаркл, которая решается на опасный эксперимент со своим телом. Героиня вводит себе вещество под названием «Субстанция», в результате чего из ее тела на свет появляется ее улучшенная версия — молодая и прекрасная Сью. Однако вскоре девушка начинает отбирать у Элизабет ее жизнь.

Среди номинанток на звание лучшей актрисы также были Фернанда ТорресЯ все еще здесь»), Карла София ГасконЭмилия Перес») и Синтиа ЭривоЗлая: Сказка о ведьме Запада»).