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Ведущий «Оскара» «вылез» из Деми Мур на церемонии

Конан О’Брайен разыграл сцену, пародирующую фильм «Субстанция»
Конан О'Брайен
Конан О'Брайен

Ведущий премии «Оскар 2025» комик Конан О’Брайен начал церемонию, появившись в коротком видео, обыгрывающем фильм «Субстанция».

В отрывке из картины Корали Фаржа главная героиня боди-хоррора в исполнении Деми Мур вколола себе инъекцию, после чего из ее тела вылез ведущий для проведения торжественной церемонии.

В оригинале из тела героини появляется ее молодая версия в исполнении Маргарет Куолли.

Конан О'Брайен на премии "Оскар 2025"
Конан О'Брайен на премии "Оскар 2025"

За роль в «Субстанции» Деми Мур была номинирована на «Оскар 2025» как лучшая актриса.

Ранее стало известно, что Юра Борисов не получил «Оскар», уступив победу Кирану Калкину.