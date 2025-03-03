Ведущий «Оскара» «вылез» из Деми Мур на церемонии

Ведущий премии «Оскар 2025» комик Конан О’Брайен начал церемонию, появившись в коротком видео, обыгрывающем фильм «Субстанция».
В отрывке из картины Корали Фаржа главная героиня боди-хоррора в исполнении Деми Мур вколола себе инъекцию, после чего из ее тела вылез ведущий для проведения торжественной церемонии.
В оригинале из тела героини появляется ее молодая версия в исполнении Маргарет Куолли.
За роль в «Субстанции» Деми Мур была номинирована на «Оскар 2025» как лучшая актриса.
Ранее стало известно, что Юра Борисов не получил «Оскар», уступив победу Кирану Калкину.