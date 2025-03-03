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Юра Борисов не победил на премии «Оскар»

Награда досталась Кирану Калкину
Юра Борисов
Юра Борисов

Юра Борисов, номинированный на награду за лучшую мужскую роль второго плана, не выиграл премию «Оскар». Церемония вручения проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта по Москве.

В фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора» о любви простой танцовщицы в исполнении Майки Мэдисон и сына российского олигарха (Марк Эйдельштейн) Борисов сыграл неразговорчивого решалу Игоря.

Награду из рук Роберта Дауни-мл. получил главный соперник Борисова Киран Калкин, ранее обходивший российского актера и на других престижных кинопремиях.

Юра Борисов пришел на премию «Оскар 2025» вместе с женой Анной Шевчук.