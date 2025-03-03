Юра Борисов, номинированный на награду за лучшую мужскую роль второго плана, не выиграл премию «Оскар». Церемония вручения проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта по Москве.
В фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора» о любви простой танцовщицы в исполнении Майки Мэдисон и сына российского олигарха (Марк Эйдельштейн) Борисов сыграл неразговорчивого решалу Игоря.
Конкурентами российского актера на «Оскаре» были Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).
Награду из рук Роберта Дауни-мл. получил главный соперник Борисова Киран Калкин, ранее обходивший российского актера и на других престижных кинопремиях.
Юра Борисов пришел на премию «Оскар 2025» вместе с женой Анной Шевчук.
До этого россияне оценили шансы Юры Борисова на получение «Оскара».