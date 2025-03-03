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Юра Борисов появился с женой на красной дорожке «Оскара 2025»

Российский актер вышел с супругой Анной Шевчук на красную дорожку премии — смотрите фото
Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна ШевчукИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер пришел в сопровождении своей супруги Анны Шевчук

Борисов предпочел классический черный смокинг, его жена выбрала белое платье в пол, с топом геометричной формы и открытыми плечами. Шевчук распустила длинные волосы, а в макияже сделала акцент на ярких губах. 

Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна ШевчукИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, Юра Борисов претендует на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора».

Ранее стало известно, как российские зрители оценивают шансы актера на победу.