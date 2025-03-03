Юра Борисов появился с женой на красной дорожке «Оскара 2025»

Юра Борисов появился на красной дорожке 97-й церемонии вручения премии «Оскар».
Российский актер пришел в сопровождении своей супруги Анны Шевчук.
Борисов предпочел классический черный смокинг, его жена выбрала белое платье в пол, с топом геометричной формы и открытыми плечами. Шевчук распустила длинные волосы, а в макияже сделала акцент на ярких губах.
Напомним, Юра Борисов претендует на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора».
Ранее стало известно, как российские зрители оценивают шансы актера на победу.