Сыгравшая Роднину актриса рассказала о тяжелых тренировках ради роли

«Фигурное катание пришлось осваивать с нуля. Раньше я ходила на каток, но никогда не занималась этим видом спорта. Я помню, как в первый день пришла на тренировку: не понимала принципов катания, поэтому даже элементарные “фонарики” давались мне с трудом. Мой тренер Настя Игнатьева показывает мне, как правильно оттолкнуться, а у меня не получается — ноги просто разъезжаются и собрать их обратно в этот “фонарик” я уже не могу (смеется). После каждой тренировки у меня ужасно гудели ноги, ступни были стерты в кровь… Было очень тяжело сначала. Но я такой человек, до изнеможения тренировалась и никогда не говорила, что устала и мне больно», — поделилась Самохина.