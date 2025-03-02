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«Пророк. История Александра Пушкина» собрал 1 млрд рублей в российском прокате

Картину, вышедшую на большие экраны 14 февраля, посмотрели уже более 2,1 млн зрителей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Музыкальный фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» собрал в прокате более 1 млрд рублей за 16 дней с официальной даты выхода. Об этом свидетельствует данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно данным ЕАИС, картину, вышедшую на большие экраны 14 февраля, посмотрели в РФ уже более 2,1 млн зрителей.

«Пророк. История Александра Пушкина» рассказывает о жизни Пушкина от лицейских дней до дуэли. В главных ролях снялись Юра Борисов (Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (Елизавета Воронцова) и другие.