«Пророк. История Александра Пушкина» собрал 1 млрд рублей в российском прокате

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Музыкальный фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» собрал в прокате более 1 млрд рублей за 16 дней с официальной даты выхода. Об этом свидетельствует данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).