49-летняя Милла Йовович снялась в металлической мини-юбке

Актриса Милла Йовович стала лицом нового выпуска журнала Flaunt Mag. Снимками она поделилась в соцсети.
49-летняя Йовович позировала в металлической мини-юбке, черном топе и шерстяном жакете. Волосы ей распустили, выпрямили и сделали вечерний макияж с бронзовыми тенями. На других кадрах она позировала в прозрачном платье, юбке и жакете.
Артистка растит троих детей вместе с режиссером Полом Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают трех девочек: 17-летнюю Эвер, 9-летнюю Дэшилл и 4-летнюю Ошин.