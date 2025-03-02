49-летняя Милла Йовович снялась в металлической мини-юбке

49-летняя Йовович позировала в металлической мини-юбке, черном топе и шерстяном жакете. Волосы ей распустили, выпрямили и сделали вечерний макияж с бронзовыми тенями. На других кадрах она позировала в прозрачном платье, юбке и жакете.