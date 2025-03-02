Жена Александра Петрова показала интерьер столовой в их новом доме

Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, показала интерьер столовой в их новом доме. Она опубликовала фото в соцсети.
Интерьер комнаты выполнен в серых тонах. На окнах висят графитовые шторы, в середине комнаты стоит длинный стол, а рядом расположены стулья в разных стилях. В качестве декора пара выбрала темный ковер, красный канделябр, бежевую вазу, плетеную корзину с цветами и несколько свечей. Также в доме стоит большое комнатное дерево.
На днях Александр Петров показал в личном блоге новые фото панорамного дома. Актер добавил несколько снимков природы вокруг нового места жительства, а также показал интерьер и экстерьер веранды и прихожей. Он также устроил тур по саду и показал виды на лес.
В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке. Позже Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями.