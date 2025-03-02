82-летний Харрисон Форд отказался вести премию «Оскар» из-за болезни

82-летний Форд должен был стать одним из ведущих на 97-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2024 год. Актер пропустит награждение из-за болезни. Ему диагностировали опоясывающий лишай. Это инфекция, вызывающая болезненную сыпь.