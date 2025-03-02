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Сергей Никоненко назвал Юру Борисова талантливым актером

Народный артист РСФСР рассказал, что премия «Оскар» для него не имеет значения и отечественные награды он считает гораздо важнее
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер и режиссер Сергей Никоненко в беседе с ТАСС назвал Юру Борисова хорошим актером, а также рассказал, что премия «Оскар» для него не имеет значения и отечественные награды он считает гораздо важнее. Так он ответил на вопрос о шансах Борисова на победу в кинопремии.

«Сегодня она (премия “Оскар”, — прим. ТАСС) для меня ровным счетом ничего не значит», — пояснил собеседник агентства. Говоря о Юре Борисове, который номинирован на американскую кинопремию, Никоненко высоко оценил его актерские способности.

«Артист он очень даже хороший. И Бог даст вырасти в истинного мастера», — сказал он.

По словам Никоненко, он не является поклонником «Оскара» и для него гораздо важнее отечественные премии.

«Премия “Оскар” себя так дискредитировала. Она еще, может быть, в период, когда наградили Меньшова за картину “Москва слезам не верит”, звучала. Тогда еще в Америке были очень серьезные картины, драматургия хорошая и хорошие актеры, но их тоже немного, их по пальцам одной руки пересчитать. Я убежден, что наши артисты гораздо лучше», — отметил Никоненко.

Собеседник агентства также уточнил, что знаком с работами Борисова.

«По телевизору демонстрировали, представляли его. И то, что мне удалось увидеть, заслуживает и внимания, и лучшего отечественного приза», — заключил Никоненко.

Ранее россияне оценили шансы Юры Борисова на «Оскаре». Церемония награждения состоится в ночь со 2 на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе.