Сергей Никоненко назвал Юру Борисова талантливым актером

«Премия “Оскар” себя так дискредитировала. Она еще, может быть, в период, когда наградили Меньшова за картину “Москва слезам не верит”, звучала. Тогда еще в Америке были очень серьезные картины, драматургия хорошая и хорошие актеры, но их тоже немного, их по пальцам одной руки пересчитать. Я убежден, что наши артисты гораздо лучше», — отметил Никоненко.