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58-летняя Рената Литвинова в вечернем платье снялась в ванне: «Роковая»

Актриса приняла участие в необычной фотосессии и показала фото в соцсети

Актриса Рената Литвинова с черной помадой снялась в ванне. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

58-летняя Литвинова позировала в черном облегающем платье с открытыми плечами лежа в ванне. Ей также сделали макияж с черной помадой и угольно-черными стрелками.

«Роковая», «Шикарная», «Потрясающая», «Выглядите роскошно», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Рената Литвинова распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции. Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию на 7−72%. Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 до 30 тыс. руб.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.