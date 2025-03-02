СМИ: Ченнинг Татум начал встречаться с девушкой на 19 лет младше него

Актера Ченнинга Татума засняли с французско-австралийской моделью Инкой Уильямс после разрыва с Зоей Кравиц. Об этом сообщает Dailу Mail.
Пару засняли папарацци после того, как они покидали вечеринку CAA перед «Оскаром». Актер держал 25-летнюю модель за руку и не скрывал своих чувств.
30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию.
Летом 2021 года появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Зои Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.