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57-летняя Джулия Робертс пришла на премию в платье с голым плечом

Актриса впервые за долгое время вышла на публику

Актриса Джулия Робертс стала гостьей национальной кинопремии Франции «Сезар». Об этом сообщает People.

Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

57-летняя Робертс впервые за долгое время вышла на публику. Для вечера она выбрала черное платье с голым плечом. Образ дополнили массивный браслет и серьги. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

Джулия Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким. По мнению звезды, им удается сохранять искру в отношениях благодаря поцелуям, и это подтверждают больше 20 лет совместной жизни.