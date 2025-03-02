Звезда «Доктора Хауса» показала фигуру в купальнике

У знаменитости двое детей: 10-летний сын Отис и 8-летняя дочь Дэйзи. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. Уайлд признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии к друг другу, которые они не смогли разрешить. По словам звезды, первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.