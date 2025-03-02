Звезда «Доктора Хауса» показала фигуру в купальнике

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд показала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала в соцсетях фото из оздоровительного центра, где проходила различные процедуры.
Артистка отметила в личном блоге, что погружение в ванну со льдом на шесть минут для нее стало настоящим испытанием. Она не смогла расслабиться, но не пожалела об этом опыте.
У знаменитости двое детей: 10-летний сын Отис и 8-летняя дочь Дэйзи. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. Уайлд признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии к друг другу, которые они не смогли разрешить. По словам звезды, первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.
В 2021 года звезда начала встречаться с бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом, который моложе нее на 10 лет. Пара не скрывала свои отношения и вместе выходила в свет, однако через год влюбленные объявили о расставании, отметив, что остались близкими друзьями.